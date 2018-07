Bush en concierto

Mientras se preparan para la salida de su nuevo y esperado álbum The sea of memories, Bush - la banda de rock multiplatino- han anunciado las fechas de su gira en Europa que comenzará el 3 de Noviembre en la Sala Heineken de Madrid.

Grabado junto al productor Bob Rock (Aerosmith, Metallica), The Sea of Memories es el primer álbum de la banda que saldrá en su propio sello Zuma Rock Records, en colaboración con e-One Music. El primer single del disco, The Sound of Winter, ya está creando muchísimo ruido al otro lado del Atlántico, donde esta siendo pinchado muchísimo en emisoras de rock y ha subido como un cohete al Top ten de la lista alternativa de iTunes.

The sea of memories captura la electricidad e intensidad clásica de Bush pero con renovada frescura. Canciones como "The Sound of Winter," "The Heart of the Matter" y "All Night Doctors" están repletas de guitarras duras y ritmos hipnópticos, estructuras sencillas y sublimes texturas.

Sobre el disco, Rossdale comenta, "Cuando haces música, tienes la elección de repetir lo que ya has hecho o hacer algo nuevo. Habría sido lo más fácil y seguro volver a hacer un 'Sixteen Stone' (álbum debut de 1994) una y otra vez, ¿Pero que tipo de vida sería esa? Cuando conduces, te concentras en lo que hay enfrente de ti; no te pasas todo el rato mirando por el retrovisor.

Soy de los que le gusta la idea de arte cambiante y evolutivo".Durante toda su carrera, Bush ha vendido más de 16 millones de discos tan solo en estados Unidos y Canadá. Y también han acaparado una hilera de 14 singles que entraron en el Top 40 en las listas de Modern y Mainstream Rock de Billboard, diez de ellos llegando al Top 5 y cuatro de estos llegaron a ser No.1: "Comedown" "Glycerine" "Swallowed" y "The Chemicals Between Us"..