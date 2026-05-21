Shakira enseña la coreografía de 'Dai Dai' en el nuevo adelanto del videoclip de la canción del Mundial de fútbol 2026

Shakira calienta motores de cara al gran estreno del videoclip de Dai Dai. La cantante colombiana ha confirmado que el día del lanzamiento está cada vez más cerca al compartir un nuevo adelanto del vídeo en su perfil de Instagram.

La intérprete del himno del Mundial de fútbol 2026 es la protagonista del clip junto a los niños de Ghetto Kids Foundation, la organización sin ánimo de lucro con sede en Kampala (Uganda) que trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable usando la danza, la música y el teatro.

En el vídeo Shakira muestra una parte de la coreografía de la canción, en la que colabora con Burna Boy y que cuenta con Ed Sheeran como compositor.

Los cuatro pequeños que participan en el vídeo forman parte del grupo que se unirá a la colombiana en el show del descanso de la final del Mundial, que tendrá lugar el domingo 19 de julio. La cantante quiso invitarlos después de ver el vídeo viral de los pequeños bailando haciendo suyo este himno de la culturalidad que encaja a la perfección con el espíritu una competición deportiva así.

La intérprete ya había compartido antes otro adelanto del videoclip del tema. El domingo 17 de mayo publicó otro vídeo muy diferente con imágenes de Shakira y Burna Boy interpretando el tema entremezcladas con otras de futbolistas de la competición —Messi y Mbappé— y otras históricas de la competición deportiva.

Un dardo a Piqué y a La Roja

Entre las imágenes históricas del primer adelanto del videoclip de Dai Dai se cuela una con la Selección Española como protagonista, aunque no sale precisamente bien parada.

El vídeo pertenece al encuentro con la Selección de Portugal en el Mundial de fútbol de Rusia 2018 que terminó con resultado final 3-3. Cristiano Ronaldo metió tres goles a La Roja logrando un hat-trick histórico y uno de los goles fue fallo directo de Gerard Piqué, su expareja y padre de sus dos hijos. ¡