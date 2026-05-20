Estopa anuncia un único concierto para 2026 en Valencia: fecha, precios y cuándo salen las entradas
Estopa solo celebrará un concierto en 2026, y lo hará en el Roig Arena de Valencia con Mafalda Cardenal como artista invitada.
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Estopa vuelve a los escenarios, pero solo con un concierto. El grupo celebró sus 25 años de carrera con una gira en 2024, y este año volverán a actuar en directo con una cita irrepetible.
David y José Manuel Muñoz celebrarán su único concierto de 2026 en el Roig Arena de Valencia el sábado 28 de noviembre.
Cuándo salen a la venta las entradas
Las entradas para este concierto salen a la venta el lunes 25 de mayo a las 10:00, aunque la sala de espera abre a las 09:45. Los tickets podrán comprarse a través de Live Nation, Ticketmaster y la página web del Roig Arena. Cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas.
El evento corre a cargo de Iberdrola, por lo que la empresa ha organizado una preventa exclusiva para accionistas, empleados y clientes.
Precios
Según desvela Live Nation, los precios de las entradas para ver a Estopa en Valencia oscilan entre los 34 € y los 45,50 €:
- Pista general - 39,50 €
- PL1 Grada - 45,50 €
- PL2 Grada - 34 €
Estos costes incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 € por compra.
El espectáculo cuenta con Mafalda Cardenal como artista invitada, una de las voces jóvenes más reconocidas del pop español gracias a canciones como tu fan, en mi balcón, si tiene que ser será o vete a la luna.