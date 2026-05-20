Estopa anuncia un único concierto para 2026 en Valencia: fecha, precios y cuándo salen las entradas

Estopa vuelve a los escenarios, pero solo con un concierto. El grupo celebró sus 25 años de carrera con una gira en 2024, y este año volverán a actuar en directo con una cita irrepetible.

David y José Manuel Muñoz celebrarán su único concierto de 2026 en el Roig Arena de Valencia el sábado 28 de noviembre.

Cuándo salen a la venta las entradas

Las entradas para este concierto salen a la venta el lunes 25 de mayo a las 10:00, aunque la sala de espera abre a las 09:45. Los tickets podrán comprarse a través de Live Nation, Ticketmaster y la página web del Roig Arena. Cada persona podrá adquirir un máximo de seis entradas.

El evento corre a cargo de Iberdrola, por lo que la empresa ha organizado una preventa exclusiva para accionistas, empleados y clientes.

Precios

Según desvela Live Nation, los precios de las entradas para ver a Estopa en Valencia oscilan entre los 34 € y los 45,50 €:

Pista general - 39,50 €

PL1 Grada - 45,50 €

PL2 Grada - 34 €

Estos costes incluyen los gastos de gestión del canal de venta y los impuestos aplicables, aunque Ticketmaster aplica un cargo de 2 € por compra.

El espectáculo cuenta con Mafalda Cardenal como artista invitada, una de las voces jóvenes más reconocidas del pop español gracias a canciones como tu fan, en mi balcón, si tiene que ser será o vete a la luna.