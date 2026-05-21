Bad Bunny desata la locura en Barcelona antes de sus conciertos en el Estadi Olímpic

El cantante puertorriqueño Bad Bunny ha desatado la locura tras dejarse ver ya entrando y saliendo de su hotel en el centro de Barcelona, la ciudad en la que hará este viernes la primera parada de su gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour.

Los fans habían conseguido localizar el hotel en el que duerme el cantante tras hacerse viral a lo largo del día un vídeo en redes sociales que confirmaba que Benito ya andaba por la ciudad condal.

Vestido con una cazadora marrón, vaqueros y una capucha negra, el cantante entraba esta tarde a su hotel, en pleno Paseo de Gracia, y dedicaba algunas miradas y saludos a las decenas de personas congregadas, según las imágenes que ha podido capturar EFE.

"¡Benito!, 'Benito!, ¡míralo!, ¡míralo", se ha oído chillar a algunos de los jóvenes seguidores del cantante, que se han agolpado cerca de al furgoneta que le traía de vuelta al hotel tras una salida.

La presencia de Bad Bunny en Barcelona también coincide con el lanzamiento este jueves de su línea de ropa Benito Antonio para la firma española Zara, la misma que le vistió para su espectáculo de la media parte de la última Super Bowl.

Benito Antonio Martínez Ocasio actuará primero en Barcelona (el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olimpic Lluis Companys) y, tras Lisboa, actuará durante diez días en Madrid (30 y 31 de mayo y 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14 y 15 junio en el Metropolitano). En total, más de 600.000 entradas vendidas.