Shakira contará con el Ghetto Kids Foundation como bailarines de su actuación de la final del Mundial a ritmo de 'Dai Dai'
Dai Dai ya tiene a los mejores bailarines para su interpretación en la final del Mundial 2026: son los niños de Uganda de la Ghetto Kids Foundation quienes han conquistado a Shakira con su viral coreografía del hit, y la colombiana los ha fichado para hacer historia en la primera actuación a lo Super Bowl en la FIFA.
Shakira adelanta las primeras imágenes del videoclip de 'Dai Dai'
Shakira hará historia el Mundial 2026. Si bien ya es la tercera vez que la colombiana lanza una canción para el gran evento deportivo, la artista protagonizará junto a BTS y Madonna la primera actuación de medio tiempo de la final de la Copa Mundial.
Se espera que la intérprete de Soltera cante y baile en directo el 19 de julio en el New Work New Jersey Stadium su nuevo hit junto a Burna Boy, Dai Dai, una canción con ritmos latinos y brasileños con ese espíritu de multiculturalidad perfecto para el espíritu del Mundial de fútbol.
La colombiana espera un gran despliegue en su actuación a lo Super Bowl de la FIFA, y contará con invitados del o más especiales: la Ghetto Kids Foundation, una organización y grupo artístico infantil de Uganda que trabaja con niños huérfanos o en situación vulnerable usando la danza, la música y el teatro.
Esta colaboración tan especial ha surgido gracias un vídeo viral donde los niños bailaban la nueva canción, lo que ha conquistado por completo a Shakira. Tanto que los ha fichado como los bailarines perfectos para la primera actuación de la historia del medio tiempo del mundial de fútbol.
Y la artista daba la noticia a los pequeños a través de un vídeo. Tras confirmarlos para la gran actuación de la final del mundial, los niños gritaban de felicidad y asomaban sus mejores pasos de baile, adelantado lo que está por venir en el campo de futbol.
La conexión entre Shakira y Ghetto Kids Foundation va más allá del baile: y es que ambos trabajan con proyectos relacionados con la infancia vulnerable, pues hay que recordar que la colombiana tiene desde hace años la Fundación Pies Descalzos.