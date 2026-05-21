Sale a la venta la primera biografía no autorizada de Rosalía

El fenómeno Rosalía aterrizó este jueves en las librerías del Reino Unido con el lanzamiento de la que presume de ser la primera biografía no autorizada en inglés de la artista española. Su autor: Adrian Besley, una especie de biógrafo profesional que ha realizado el mismo trabajo con Billie Eilish o los grupos de k-pop BTS y Blackpink.

Con el título Rosalía: la creación de un icono pop moderno y publicada por la editorial británica Michael O´Mara (aún sin traducción al español), la biografía reconstruye la historia de la cantante a partir de más de un centenar de artículos y entrevistas publicadas y tiene como objetivo principal acercar la figura de la catalana al público anglosajón, según explica su autor en una entrevista con EFE.

Sin embargo, el texto no presenta ninguna fuente directa, y el trabajo, aun siendo concienzudo, consiste en un meticuloso rastreo de prensa (tanto española como internacional) durante cuatro meses.

Besley reconoce haber lidiado con sus propias "limitaciones" al no hablar castellano, pues tuvo que depender de herramientas en línea y algún conocido para traducir gran parte del material. Esto se refleja también en su obra, con matices que no pasan desapercibidos al ojo nativo.

"Entender de dónde viene, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y qué decisiones ha tomado, te hace apreciar mejor lo que está logrando ahora"

Aun así, Besley defiende que su inmersión en el fenómeno Rosalía puede aportar algo al público británico: "En este país, todavía hay mucha gente que está descubriendo ahora a Rosalía y creo que entender de dónde viene, lo que ha hecho, cómo lo ha hecho y qué decisiones ha tomado, te hace apreciar mejor lo que está logrando ahora", reflexiona Besley.

El autor identifica la independencia creativa como el principal motor de éxito de la catalana: "Rosalía es su propia jefa y lo ha sido desde el principio. Ella habla mucho de la libertad, pero la suya es decir: mi trabajo es tal y como yo quiero que sea".

Del flamenco al estrellato, pero siempre criticada

El libro, de más de 250 páginas (algunas con imágenes) en nueve capítulos, arranca con una escena reciente, la de Rosalía tumbada sobre unas telas blancas durante el acto de presentación de su último álbum LUX en Barcelona el pasado noviembre, para después retroceder a sus orígenes en Sant Esteve Sesrovires y recorrer su historia cronológicamente hasta la actualidad.

Demuestra, también, que el talento artístico de Rosalía le viene desde pequeña: a los cuatro años empezó a bailar. A los ocho cantó por primera vez delante de su familia y más tarde actuó en el festival de fin de curso de su colegio con un tema de El Príncipe de Egipto. Pero la verdadera chispa llegó a los 14, cuando escuchó por primera vez a Camarón de la Isla en un parque de su pueblo.

"No quiere ser portavoz de nadie, solamente hacer lo que cree que es natural y aquello con lo que ha crecido"

El libro recuerda que los puristas del flamenco acusaron a Rosalía de apropiación cultural en Los Ángeles (2017) y en El Mal Querer (2018); que después recibió críticas por ser categorizada —y ganar premios— como artista "latina" durante la era de Motomami (2022) y cómo ahora, con LUX (2025), la controversia viene por utilizar la estética religiosa.

"Ella siempre dejó claro que entendía las críticas, pero de alguna manera se ha mantenido al margen de ellas (...) No quiere ser portavoz de nadie, solamente hacer lo que cree que es natural y aquello con lo que ha crecido", comenta Besley.