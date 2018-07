Europa FM te invita al Festival Arenal Sound 2014

La última semana de julio se hará más corta de lo normal para los asistentes del Festival Arenal Sound, ya que desde el martes 29 de julio hasta el domingo 3 de agosto podrán disfrutar de más de 120 artistas en la Playa el Arenal de Burriana (Castellón) además de actividades como fiestas en barco, piscina y muchos planes más.

Para celebrar el quinto aniversario de Arenal Sound no faltarán los artistas internacionales y nacionales del momento entre los que destacan: Placebo, Biffy Clyro, Crystal Fighters, Bastille, Miles Kanes, The Wombats, Die Antwoord, Knife Party, Azealia Banks, Mando Diao, Carlos Sadness, Satellite Stories, La Pegatina, Love Of Lesbian, Russian Red, Sidonie, El Columpio Asesino, Iván Ferreiro, Dinero, Izal, Elefantes, Miss Caffeina, El Canijo de Jerez, Pony Bravo, Sexy Zebras, León Benavente, Triángulo de Amor Bizarro, Kill The Hipsters, Kostrok o The Right Ons. Un cartel extenso de artistas y actividades paralelas que no dejarán hueco para el aburrimiento.

¿Quieres conseguir uno de los abonos dobles que regalamos para el Arenal Sound? Durante toda esta semana publicaremos diariamente una pregunta sobre el festival y los grupos que actuarán. La primera persona que deje la respuesta correcta en el módulo TUCLIP (columna derecha) ganará una abono para él y su acompañante para ver en directo a Placebo, Bastille o Love Of Lesbian en la playa del Arenal frente al mar Mediterráneo.

PREGUNTA DEL VIERNES: ¿Cómo se llama el último disco de Carlos Sadness, artista que actuará en Arenal Sound 2014?

Ganadora del lunes: Carmen Reyes (Puertollano - Ciudad Real)

Ganadora del martes: Ángela Rubio (Burriana - Castellón)

Ganador del miércoles: Cristina Monferrer (Alcora - Castellón)

Ganador del jueves: Paula Villanueva (Bétera - Valencia)

Ganador del viernes: Jorge Carrillo (Burriana - Castellón)