Arenal Sound 2014

DEL 31 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO

Placebo se convierte en el nuevo cabeza de cartel de esta edición de Arenal Sound que ya ha desvelado la mitad de su line up. Los británicos se suman a Die Antwoord, Bastille, Matt and Kim, Peace, Iván Ferreiro, Azealia Banks, Mando Diao, Miles Kane, The Wombats, Russian Red, The Royal Concept, Crystal Fighters, Knife Party, Boys Noize DJ o Love Of Lesbian.