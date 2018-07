Euroclub regala Meet&Greet para los conciertos de Ed Sheeran en Madrid y Barcelona

El artista británico Ed Sheeran visitará por primera vez España el próximo mes de noviembre para ofrecer dos conciertos en Barcelona (24 de noviembre en el Sant Jordi Club) y Madrid (25 de noviembre en The Ring, en el Palacio de los Deportes).

Con dos premios Grammy como Mejor Artista Masculino y Artista Revelación, más un Ivor Novello por 'The A Team' en su haber, Ed Sheeran pasó de actuar en salas de 300 personas a vender más de 210.000 tickets en el año 2012 con cinco sold outs seguidos en el Kentish Town Forum.

En 2013, tras su colaboración con Taylor Swift en el single 'Everything Has Changed', alcanzaba su estatus definitivo de estrella al colgar el cartel de 'no hay entradas' tres días seguidos en el Madison Square Garden de New York.

GANADORES:

-Barcelona: Laia Blázquez

-Madrid: Irene Gil