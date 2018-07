Superconcierto Europa FM: Pitbull, Mohombi, Jonathan Castilla, DJ Valdi, Quique Tejada y Ethernity

En Europa FM queremos darle la mejor bienvenida al 2012. Para que empieces el año con la mejor música hemos preparado dos super conciertos: el jueves 26 de enero en el Palau Olímpic de Badalona (Barcelona) y el viernes 27 de enero en el Palacio Vistalegre (Madrid).

El primer artista confirmado es el cantante latino con más repercusión internacional del momento, Pitbull, que ha colaborado con artistas de la talla de Jennifer López, Enrique Iglesias, Shakira o Marc Anthony. Pitbull te hará bailar con sus exitazos como Give me everything, I know you want me o Rain over me. También contaremos con Mohombi, el suecongoleño que este año nos ha hecho bailar con temas como Bumpy ride o Coconut tree. Además el primer SuperConciertoEuropaFM estará precedido por los DJ set de Jonathan Castilla, DJ Valdi (de Tonterías Las Justas y Otra Movida), Quique Tejada, Ethernity y la animación de Baccanali.

¡No te pierdas el concierto del año! Las entradas para Madrid están agotadas, pero aún puedes conseguir las últimas de Barcelona en:

TicketMaster

Carrefour

FNAC

HORARIO

18:30h Apertura de puertas

19:30h Jonathan Castilla + Quique Tejada + DJ Valdi + Ethernity

20:45h Mohombi

22:00h Pitbull

Acreditaciones y prensa del concierto:

Contacto: Virginia Vivó

Email: virginia@observa.com.es

Móvil: 664487293