Últimas novedades: Enrique Iglesias, Alesso, Romántico Latino, LunchMoney Lewis

Por un lado artistas internacionales como Enrique Iglesias y Pitbull que nos traen un videoclip muy divertido y diferente a lo que estamos acostumbrados cosa que se agradece. Por cierto, Enrique Iglesias va a volver a petarlo con este "Let me be your lover", no creo que tanto como con Bailando pero lo vamos a cantar muchísimo en las próximas semanas (¡felicidades a todo el equipo que tiene detrás!).

Por otro lado, Alesso nos presenta su nuevo single "Cool". Después de "Heroes" no puede fallar porque dejó el pabellón muy alto.

También te presentamos el primer single de LunchMoney Lewis: "Bills", ¡un pelotazo!

En cuanto a estrenos nacionales, Romantico Latino cuenta con la colaboración de DKB en "El tipo soy yo" y Crow "El Legendario", voz que ha acompañado a Sergio Contreras en sus últimas producciones nos presenta "Eres tú", un tema bastante romanticon con un estribillo muy muy pegadizo.

Escucha la playlist de Spotify ***T0P ESTRENOS*** Se actualiza cada jueves