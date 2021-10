Sebastián Yatra, Dua Lipa, Aitana, Nil Moliner... 47 canciones que no te puedes perder

¡Que siga la música! Este semana arranca con nuevas incorporaciones a la selección musical de Europa FM.

El primer plato lo sirve Ed Sheeran, a punto de lanzar su nuevo disco. Equals, del que forma parte la canción Bad Habits, sale a la venta el viernes 29 de octubre. Otra que está a punto de sacar disco, aunque en noviembre, es Adele, que suma su Easy On Me, la canción escrita para explicar su divorcio a su hijo a nuestra musical. Y uno que ha lanzado álbum recientemente, Lil Nas X, se incopora con su éxito That's What I Want.

La selección incorpora novedades como lo nuevo de Wally López, al frente de Más Wally tarde e Insomnia en Europa FM, o el último lanzamiento de La Pegatina, que nos lleva a la pista de baile con Down For Love. Los Tacones rojos de Sebastián Yatra suenan fuerte esta semana, y también su Pareja del año.

Seis éxitos de Dua Lipa forman parte de nuestra selección, en la que tampoco faltan Izal, la colaboración de Pablo Álboran, Aitana y Álvaro de Luna, The Kid Laroi o Blas Cantó, protagonista el pasado martes de un showcase exclusivo de Europa FM en Sevilla.

