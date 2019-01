NEXT TO COME | DISCO 'SUBE BAJA'

Descubre la faceta musical de Manuela Vellés en concierto en Madrid

Hace tiempo que andamos tras los pasos de Manuela Vellés, la actriz de películas como ’Caótica Ana’ que hace unos años nos descubrió su faceta como cantante en El Hormiguero, y unos años más tarde nos volvió a sorprender con su voz en la serie ‘Velvet’.

@europafm | Barcelona | 07/01/2019