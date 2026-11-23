¡Hay motivos para celebrar!

La bola negra ha conseguido un nuevo récord y es ya la película más taquillera de España en 2026.

La cinta de Javier Ambrossi y Javier Calvo se ha colocado en primera posición de este ranking tras sumar más de 40,4 millones de euros de recaudación situándose por delante de La odisea (Christopher Nolan) y Spider-Man: Brand New Day (Destin Daniel Cretton).

Este récord, que coloca La bola negra en el top 7 de todos los tiempos en España, llega tres semanas después de alzarse como la película más vista del año en España. Los dos logros no han ido a la par porque el estreno de la película coincidió casi en el tiempo con la Fiesta del Cine de Otoño y, con las entradas a un precio inferior de la media, los datos de recaudación tardaron algo más en superar a las otras películas más vistas de la temporada.

Los logros de La bola negra no terminan ahí. Dejando a un lado los premios y nominaciones, que no son pocos, Pau Brunet confirma a Europa FM que a nivel internacional entrará en breve en el top 10 de películas españolas en español con mayores ingresos fuera de España. "De esto aún faltan cifras y los fuerte de estos ingresos será tras nominaciones a Globos de Oro", asegura señalando que entonces llegará a más territorios fuertes como Francia, Italia y Brasil.

Muy cerca de 'Lo imposible'

Los nuevos datos de recaudación de La bola negra sitúa a la película a un paso de Lo imposible en el ranking histórico de las 10 películas españolas más taquilleras en España. La cinta continúa tercera en el ranking aunque está a solo dos millones de euros de la película de J.A. Bayona. Hace tres semanas la distancia era de cuatro millones. ¿Le darán las nominaciones a los Premios Goya del 15 de diciembre el empujón definitivo?

1. Ocho apellidos vascos (Emilio Martínez-Lázaro) - 56.194.668 euros

(Emilio Martínez-Lázaro) - 56.194.668 euros 2. Lo imposible (Juan Antonio Bayona) - 42.444.290 euros

(Juan Antonio Bayona) - 42.444.290 euros 3. La bola negra (Javier Ambrossi y Javier Calvo) - 40.500.000 euros

4. Ocho apellidos catalanes (Emilio Martínez-Lázaro) - 36.146.627 euros

(Emilio Martínez-Lázaro) - 36.146.627 euros 5. Torrente, presidente (Santiago Segura) - 28.132.055 euros

(Santiago Segura) - 28.132.055 euros 6. Los otros (Alejandro Amenábar) - 27.254.163 euros

(Alejandro Amenábar) - 27.254.163 euros 7. Un monstruo viene a verme (Juan Antonio Bayona) - 26.161.766 euros

(Juan Antonio Bayona) - 26.161.766 euros 8. El orfanato (Juan Antonio Bayona) - 25.061.449 euros

(Juan Antonio Bayona) - 25.061.449 euros 9. La gran aventura de Mortadelo y Filemón (Javier Fesser) - 22.847.733 euros

(Javier Fesser) - 22.847.733 euros 10. Torrente 2: Misión en Marbella (Santiago Segura) - 22.142.173

De qué va 'La bola negra'

En apenas dos horas y media, La bola negra narra una historia sobre la memoria queer dividida en tres tiempos e inspirada en la figura y la obra de Federico García Lorca. La película muestra la represión de la Guerra Civil española para indagar en sus consecuencias en la época contemporánea.

La historia combina tres tiempos distintos. Carlos (Milo Quifes) vive en 1932 y encarna el único personaje abiertamente homosexual escrito por Lorca en su obra inacabada. Sebastián (Guitarricadelafuente) es un joven trompetista que llega al bando nacional en 1937 y que cae rendido ante un miembro del bando republicano: Rafael Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), personaje inspirado en el actor real de La Barraca. Por último, Alberto (Carlos González) intenta seguir adelante a pesar de los problemas que atraviesa en 2017 y que le terminan vinculando con el poeta.

Las tres tramas están entrelazadas e inspiradas en el manuscrito inconcluso de Lorca —del que Los Javis conservan el título—. Por su parte, los hechos ficticios de 1937 se basan en La piedra oscura (2015), una pieza teatral de Alberto Conejero —quien también firma el guion de la película—. El poeta comenzó a escribir La bola negra en 1936, año en el que fue asesinado. Como homenaje, los cineastas deciden darle su propio final a la historia.