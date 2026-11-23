Las fotos oficiales de la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando ya están aquí.

Solo unas horas después de darse el "sí, quiero", la pareja ha decidido compartir en sus redes sociales las imágenes de la ceremonia que tuvo lugar este sábado 21 de noviembre en Palm Springs (California) .

La intérprete de Flowers y su marido han elegido cuatro instantáneas de la celebración para mostrárselas a sus seguidores y las han acompañado de un breve y emotivo comentario. "M + M 🤍 11.21.26".

El autor de las fotos, Jose Villa, también ha publicado estas fotos en sus redes, así como la encargada del evento, Tessa Brand, que ha añadido un extenso comentario sobre la expereincia.

"¡Tuve el honor de planificar la boda de Miley Cyrus y Maxx Morando!", señala. "¡Qué experiencia haber sido elegida y contar con la confianza de una figura tan extraordinaria: humilde, brillante, incansablemente trabajadora y una de las personas más amables y con los pies en la tierra con las que he tenido el privilegio de trabajar!", añade sobre la cantante con la que dice tener una gran conexión.

"La colaboración fluyó de forma natural desde el primer día", añade la encargada de hacer realidad lo que Miley Cyrus ya tenía planificado. "Ella tenía una visión muy clara, y hacerla realidad a lo largo del último año ha sido uno de los momentos más destacados de mi carrera".

Miley y Maxx se dieron en "sí, quiero" en la antigua casa de Frank Sinatra en Palm Springs con los invitados vestidos de negro (salvo una despistada) y la banda sonora de la ceremonia la puso Dolly Parton. La novia eligió la canción Love Is Like a Butterfly para este día.

La sencillez fue el adjetivo para definir esta ceremonia a la que Miley Cyrus acudió con un vestido de espalda al aire y silueta clásica de Anthony Vacarello para Saint Laurent y el novio con un sencillo traje de chaqueta negro, también de Saint Laurente, con camisa blanca y corbata negra. Los detalles de ambos diseños se ven en las fotos oficiales de la boda, en las que la pareja posa con su mascota.