La advertencia de un médico español: "Va a haber una segunda oleada y va a ser destructiva"

Pau Mateo se hizo conocido a principios del mes pasado por un vídeo en el que hablaba de su experiencia como sanitario en el epicentro de la epidemia del coronavirus en Italia.

El saniario, que trabaja en el hospital de Piacenza, intentaba transmitir un mensaje de calma por aquel entonces definiendo el coronavirus como "una mezcla entre gripe y resfriado".

Días después, se vio obligado a pedir disculpas en un nuevo vídeo por haber subestimado la peligrosidad del virus: "No es una gripe, no es un resfriado, estábamos equivocados”.

Ahora ha publicado un nuevo vídeo en el que asegura de que además de tener miedo está muy enfadado con algunas personas que ve cuando sale para ir a hacer la compra tras hacer un agotador turno de noche.

"He visto mucha gente, mucha gente. Ayer cuando fui a trabajar ya vi a un montón de gente y un montón de coches. Y me pregunto yo, ¿a dónde cojones está yendo esta gente? ¿Qué cojones tiene que hacer esta gente?", empieza recordando que se le ha advertido a la población que solo puede salir para hacer una compra necesaria y "no para comprar pipas".

"La gente utiliza estas excusas para salir de casa y hay mucha gente que se está relajando porque vemos que están bajando los casos y los contagios diarios”, explica acompaándose de una gráfica para demostrar que "hasta que no haya cero contagios, no será seguro salir a la calle".

De esta manera, Mateo insiste en que la gente no se vaya a sus segundas residencias, ni utilice excusas para ir al supermercado o al quisco, o que no saque al perro más de las veces necesarias para que haga sus necesidades.

"Va a llegar una segunda oleada si no hacemos caso, va a llegar una segunda oleada y va a ser destructiva, va a ser una mierda. Va a ser una mierda porque se acaban los recursos, el personal sanitario estamos muy cansados y va a ser otra vez otro zambombazo y si sigue así va a ser exactamente lo que nos merecemos”, sentencia.

Tras afirmar que entiende lo duro que puede resultar esto para las personas que tienen pequeños negocios, insiste en la importancia de mantener el confinamiento y el distanciamiento social porque "de una crisis económica se sale. De una enfermedad chunga que acaba con tu vida no se sale”.