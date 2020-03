El médico Pau Mateo publica un nuevo vídeo sobre el Coronavirus dirigido a los españoles: "Si cierran colegios, no significa que estéis de vacaciones"

El pasado mes de febrero, el médico y divulgador Pau Mateo se hizo viral por un vídeo en el que explicaba cómo estaba viviendo la crisis del Coronavirus en Italia en ese momento. Mateo, que trabaja en el hospital de Piacenza, llamaba a la calma por la alarma social que se había desatado afirmando que se había exagerado sobre la peligrosidad del virus y qué medidas eran las adecuadas para evitar su contagio.

Tras estas semanas y viendo como ha sido la evolución del contagio en Italia, Pau Mateo ha publicado un nuevo vídeo, esta vez dirigido a las autoridades y ciudadanos españoles, para poner medidas adecuadas antes de que la situación en nuestro país llegue a ser como la de Italia.

"Lo que está pasando en Italia, si no se toman medidas antes, acabará sucediendo en España. Entonces yo quiero hacer un llamamiento a los políticos, a las personas que tengan que organizar estas medidas en España para que se den prisa y que aprovechen estos 7-10 días que hay de diferencia entre España e Italia, en esta progresión, para que intenten frenarla lo antes posible", empieza el vídeo dirigiéndose directamente a las autoridades competentes de tomar medidas para frenar la propagación del virus.

"Si hay países como Corea del Sur que están consiguiendo doblar esa curva, doblar esa progresión, es por las medidas que están tomando", insiste.

Acto seguido, se dirige a los ciudadanos, especialmente a los más jóvenes: "Por favor, quedaos en casa. El hecho de que se estén cancelando clases, el hecho de que se estén cerrando colegios, no significa que estéis de vacaciones. No vayáis al parque".

"En Italia está prohibido ir a sitios públicos, ir a sitios con más gente, están cerrando todos los restaurantes... Sé que para las personas que tienen ese restaurante y para las personas que son autónomas o se dedican a la restauración, es una situación difícil; pero si queremos frenar esto lo antes posible, tenemos que colaborar todos".

Y concluye nuevamente haciendo un llamamiento a la población para que se quede en casa durante las próximas semanas: "No salgas con tus amigos, no pasa nada por no tomarte una cerveza en dos semanas. Si tienes algún viaje, cancélalo".