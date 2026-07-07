Aitana plantea modificar el horario de su concierto en Zaragoza para no coincidir con el partido de España en el Mundial

Este viernes 10 de julio, Zaragoza acogerá la próxima parada del Cuarto Azul World Tour de Aitana. Sin embargo, en las últimas horas han surgido muchas dudas alrededor del concierto ya que, tras la victoria de ayer de la selección española, coincidirá con el partido de cuartos de final contra Bélgica. Es por eso que la artista ha hecho un directo en sus redes sociales donde ha abordado la cuestión, sin solución aparente.

"A lo mejor hay gente a la que le da igual, pero sé que hay otra mucha gente a la que no le da igual. A mí, personalmente, no me da igual", afirmaba Aitana muy preocupada. Aunque ha asegurado que su prioridad es el concierto, ya que es "su trabajo" y se lo debe "a toda la gente que ha comprado entradas y se ha organizado su vida".

A lo largo del directo, la artista ha comentado algunas de las opciones que ha barajado su equipo, como adelantar el concierto a las 19 horas. Aunque finalmente ha descartado la idea ya que es consciente de que muchos fans no podrían llegar a tiempo.

También ha planteado la opción de retrasarlo a las 23 horas, una medida que ya tomó en 2024 con el concierto de Roquetas del Mar del Alpha Tour que coincidió con la final de la Eurocopa. Sin embargo, la cantante de Superestrella ha explicado que esta vez no será posible por motivos logísticos, ya que el domingo tiene un concierto en Cádiz y los camiones de montaje necesitan salir pronto de Zaragoza.

Su padre, según ha confesado Aitana, también ha propuesto algunas ideas más creativas, como parar el concierto cada vez que la selección marque gol y proyectarlo en las pantallas. Sin embargo, la artista descarta por completo esta posibilidad.

Aunque todavía no sabe cómo lo gestionarán, Aitana ha dejado claro que "el concierto se hará de todas todas". "Yo al final me dedico a cantar, estoy por y para mis fans que han comprado las entradas. Yo soy la primera que va a estar muy dividida porque a mi me encanta ver el futbol, me encanta ver a la selección", ha añadido la artista, que aclara que si alguno de los asistentes ve el partido durante el concierto "no se va a enfadar".

Con más preguntas que respuestas, Aitana ha finalizado el directo dejando claro que es una decisión que tiene que tomar su equipo atendiendo a muchos factores. Y ante la posibilidad de perderse el partido, la artista se ha mostrado con esperanzas de que España gane el mundial.

Louis Tomlinson retransmite el partido Inglaterra- México en las pantallas de su concierto

Aitana no es la única artista que ha tenido que compaginar uno de sus conciertos con un partido del mundial. Anoche, el cantante británico Louis Tomlinson actuó en Carolina del Norte mientras Inglaterra se jugaba el pase a cuartos contra México. El ex integrante de One Direction, conocido por ser un gran forofo del fútbol, optó por retransmitir el partido en las pantallas del estadio mientras interpretaba sus canciones, y celebró los tres goles de su selección junto a sus fans. Una medida sorprendente que ha generado debate en redes sociales.