El alcalde de Nueva York confiesa que el primer CD que tuvo fue de Jay-Z

Nueva York ha sido la ciudad elegida por Jay Z para comenzar la gira en honor a los 30 años de su primer álbum, Reasonable Doubt, con tres conciertos en el Yankee Stadium. A pesar de no haber podido acudir a ninguno de los shows, el alcalde Zohran Mamdani ha confesado que el primer disco que le regalaron fue del rapero neoyorkino.

Según ha comentado en una rueda de prensa reciente, en 2001 le regalaron el CD de The Blueprint, aunque lamenta que fuese la versión no explícita. “Aprendí sobre la importancia de la libertad de expresión”, ha afirmado Mamdomi que recuerda escuchar temas como Izzoo (H.O.V.A.) o Girls, Girls, Girls "en un Walkman a prueba de golpes" y "descubrir que existía una versión explícita".

La afición de Mamdani por la música de Jay Z no es ninguna sorpresa, ya que hace unos meses, reveló que el de Brooklyn es uno de sus cinco raperos favoritos.

Un fallo de seguridad causó retrasos en el concierto de Jay Z

Durante su tercera y última noche en el Yankee Stadium, Jay Z tuvo que retrasar más de tres horas el concierto por un fallo de seguridad, tal y como lo confirmó Mamdani durante la rueda de prensa de ayer.

"Vamos a investigar lo ocurrido anoche, porque sé que muchos neoyorquinos se vieron afectados por el retraso tras producirse una brecha de seguridad provocada por personas que no tenían entrada, lo que provocó un retraso de varias horas para muchos otros", ha asegurado el alcalde.

Finalmente, el concierto comenzó sobre las doce y media de la noche y aquellos que esperaron se vieron recompensados con la actuación sorpresa de Rihanna, que se subió a un escenario por primera vez en diez años.