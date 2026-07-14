'One More Time', la canción de Daft Punk que no querrás escuchar hoy

Queda menos de una semana para que termine la Copa Mundial de la FIFA 2026, que sin duda, ha sido el más musical de la historia del torneo. Por primera vez, las selecciones han podido escoger una canción para celebrar los goles y en este último mes, hemos podido escuchar desde AC/DC hasta Quevedo, pasando por BLACKPINK. Pero esta noche, hay una canción que esperamos que no suene en la semifinal España - Francia.

La selección gala ha elegido una canción del famoso dúo parisino, Daft Punk. Se trata del icónico tema dosmilero One More Time, incluido en el segundo álbum del grupo, Discovery.

Este tema dance se ha convertido en la banda sonora de los goles de la selección francesa, y se inauguró por todo lo alto el 16 de junio, cuando los galos ganaron 3 - 1 su primer partido del mundial. Desde entonces, One More Time ha sonado en numerosas ocasiones, y el récord se lo llevó el 26 de junio, cuando Francia marcó cuatro goles a la selección noruega. Sin embargo, esperemos que esta noche los acordes de Daft Punk no suenen en el Estadio de Dallas.

Quevedo pone música a los goles de 'La Roja'

Lo que sí queremos escuchar, y mucho, hoy es La Graciosa de Quevedo y Elvis Crespo. La canción incluida en el último álbum del canario, El Baifo, ha sido la elegida por La Roja para celebrar los goles de la selección. Aunque tuvo que esperar al segundo partido, la canción se estrenó en el Mundial sonando hasta cuatro veces el pasado 21 de junio, cuando España ganó 4 - 0 a Arabia Saudita.

Qué temas podrán sonar en el partido Argentina- Inglaterra

Inglaterra y Argentina se juegan este miércoles 15 de julio su puesto en la final. Al igual que los franceses, la selección inglesa también se ha decantado por un tema electrónico. Se trata de Chase the Sun, de Planet Funk, el primer single de la banda italiana que lo petó en Inglaterra a principios de los 2000, alcanzando el número 1 en las listas de ventas británicas. Con un registro completamente diferente, los argentinos han elegido Matador de Onda Sabanera para celebrar los goles de la selección albiceleste.