Shakira responde al vídeo de Rihanna bailando ‘Dai Dai’

Shakira se ha vuelto a hacer con el verano gracias a Dai Dai, la canción oficial del Mundial 2026. Desde que se estrenó a mediados de mayo, el tema de la colombiana y Burna Boy no ha dejado de sonar y hoy se ha convertido en la banda sonora de uno de los vídeos más virales y tiernos del día.

Se trata de una grabación en la que podemos ver a Rihanna bailando junto a Anisa, la ahijada de A$AP Rocky, el himno del mundial. "No puedo mantener tu ritmo" dice la cantante mientras la niña lo da todo al son de Dai Dai.

El vídeo, que ha dado la vuelta al mundo, le ha llegado a Shakira que no ha dudado en compartirlo en sus historias. "Te quiero Ri, y la quiero a ella también", ha escrito la colombiana.

Dai Dai sonará en la final del Mundial 2026

Después de dar el pistoletazo de salida con una inauguración repleta de actuaciones, la final del Mundial 2026 también tendrá música en directo. Se trata de una actuación de once minutos que tendrá lugar en el descanso del partido y que estará dirigida por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

Al igual que en el acto inaugural, Shakira interpretará Dai Dai durante el último partido del Mundial. Pero la colombiana no será la única que cantará sobre el campo de futbol. La FIFA ha anunciado un cartel de primera con artistas como BTS, Justin Bieber, Madonna y Robbie Williams.