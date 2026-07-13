El alcalde del Nueva York explica cuánto pago Taylor Swift en permisos para su boda en el Madison Square Garden

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce el pasado 3 de julio en el Madison Square Garden también, no solo acaparó todos los titulares de la prensa rosa, sino que también paralizó el centro de Nueva York. Más allá de los gastos propios de la ceremonia, la pareja del momento tuvo que pagar más de 160 mil dólares en permisos.

Así lo ha confirmado el alcalde neoyorquino Zohran Mamdani en una rueda de prensa después de que le preguntasen si la cantante iba a reembolsar al ayuntamiento las horas extras de la policía necesarias para garantizar la seguridad durante el fin de semana de la boda.

"Taylor Swift ya ha pagado el coste del permiso que se solicitó, que ascendió a más de 160 000 dólares para ese evento y para la gestión del mismo" ha declarado Mamdani. "Se trataba de un permiso que se tramitó, creo, apenas unos días antes del propio evento".

El permiso de seguridad incluía el corte de calles y la gestión del tráfico en los alrededores del Madison Square Garden, desde la cena de ensayo el jueves 2 de julio hasta la propia boda, el 3 de julio.

Las sobrinas de Travis Kelce fueron las niñas de las flores

A pesar de que la ceremonia fue extremadamente privada, a lo largo de los días hemos podido conocer algunos detalles de la boda gracias a las declaraciones de algunos de los asistentes. El último en compartir nueva información ha sido Jason Kelce, hermano del novio, que ha confesado que sus hijas fueron las encargadas de llevar las flores.

“Fue un momento muy especial para toda nuestra familia, y obviamente, mis hijas son increíbles (...) Travis y Taylor las aman. Así que estamos muy contentos de haber podido formar parte de la boda. Fue un día increíble”, ha afirmado.