Así ha sido la Gala 1 de Amalia "de España" en 'OT USA'

Después de una gala 0 dividida en dos noches, el pasado jueves conocimos a los dieciséis jóvenes que forman parte de la primera edición de OT USA. Desde nuestro país son muchas las personas que están siguiendo el formato, con especial atención a una concursante: Amalia Martos, la única española del talent show.

La joven madrileña, de tan solo 18 años, triunfó en su primera noche con su interpretación de Somewhere Over The Rainbow, que entusiasmó tanto al jurado como a los espectadores. Anoche, Amalia volvió a subirse al escenario de OT en la primera parte de la gala 1, para cantar Falsas Esperanzas de Christina Aguilera.

La actuación supuso todo un reto para la concursante, que, además de estar habituada a cantar en otros registros, solo contó con tres días y una única clase de baile para prepararla. Esto le jugó en su contra y el jurado le señaló algunos varios fallos durante su veredicto. "Probablemente no haya sido el mejor inicio tuyo (...) Siento que has gritado más, ha habido menos control", afirmó Bisbal.

Sin embargo, el de Almería también animó a la concursante asegurando que "lo puedes trabajar con los profesores de canto" y destacó la "madurez" de la joven. "No parece que tengas 18 años (...) Espero que esa inteligencia emocional que tienes la puedas seguir usando en el programa", concluyó.

Tras el veredicto del jurado, Amalia no consiguió la inmunidad y fue Acuarela quien, con su interpretación de Ese Hombre, obtuvo la recompensa. Esta noche, la madrileña volverá a subirse al escenario para interpretar junto a Guido, Die With A Smile en la segunda parte de la gala 1 y descubriremos si se asegura una semana más en la academia, o si su continuidad en el concurso acaba en manos del público.

La segunda parte de la Gala 1

A diferencia del concurso español, OT USA divide sus galas en dos noches. Tras vivir la primera parte de la gala 1 ayer, en la que todos los concursantes actuaron en solitario y conocimos a la primera persona en conseguir la inmunidad, esta noche tendrá lugar la segunda mitad.

En esta, los concursantes actuarán en parejas y tríos y sonarán canciones como Die With A Smile, That's Not My Name o Robarte Un Beso. Además, conoceremos al primer expulsado de la edición, que se disputa entre Karol y Sergio, y a los nominados de la próxima semana.