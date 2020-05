Este será el mensaje que recibirás en el móvil para identificar contagios a tu alrededor

A principios de abril Google y Apple anunciaron que se encontraban trabajando conjuntamente en el desarrollo de una herramienta para que los usuarios puedan saber si han estado expuestos al coronavirus gracias a su móvil.

Como la mayoría de móviles son Android o iOS, las dos grandes compañías están desarrolando una API (Interfaz de programación de aplicaciones) para que cada país pueda crear una app para rastrear la propagación del COVID-19.

Todas las personas que hayan dado positivo en coronavirus podrán registrarlo en la aplicación y de esta manera, el usuario recibirá una notificación en su móvil si se encuentra a menos de dos metros de un contagiado.

Notificaciones para advertir que hemos sido expuesto al COVID-19 / Google | Apple

Además, esta interfaz garantiza la privacidad al no permitir registrar de localización de los individuos, ya que la herramienta no utiliza el GPS si no que funciona a través de la tecnología bluetooth de baja energía.

Una vez que Google y Apple lancen esta interfaz, que se calcula que será a mediados de este mes de mayo, la autoridad sanitaria de cada país deberá crear una aplicación por su cuenta y el usuario decidirá voluntariamente si quiere participar o no en este rastreo.

Los móviles se reconocerán entre sí en una distancia inferior a los metros y con una duración mínima de 5 minutos. De esta manera, si una persona que ha dado positivo lo notifica voluntariamente en la app, las personas que estén a su alrededor a una distancia inferior a dos metros recibirán una notificación en su móvil alertándolas que han sido expuestas al virus y una serie de consejos para hacerse pruebas y protegerse del coronavirus.

En una segunda fase de desarrollo, los móviles Android e iOS tendrán integrada esta opción y el usuario podrá activarla de forma voluntaria sin necesidad de descargarse ninguna aplicación.