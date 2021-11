¿Cuál es la historia de 'Beggin'? La canción más viral de Måneskin

De The Four Seasons a Måneskin

La banda italiana Måneskin se ha convertido en uno de los fenómenos absolutos de este 2021. Desde que celebraron el triunfo en el Festival de Eurovisión con su temazo Zitti e buoni, el grupo que comanda Damiano David ha vuelto a situar al rock en primera línea de la industria musical, permitiendo que el sonido de sus guitarras tenga un alcance masivo.

Y en este triunfo tiene sin duda mucho que ver la canción Beggin, con la que suenan desde hace meses en las radios de todo el mundo y a la que han dado una segunda vida.

La metamorfosis de 'Beggin'

Para entender cómo Beggin está disfrutando de una nueva vida musical habría que remontarse unos cuantos años para atrás. En primer lugar, hay que viajar hasta el año 1967, cuando nace la canción, que interpreta el grupo The Four Seasons. Aquella grabación original se incluyó en el álbum New Gold Hits y pronto se pudo situar en la lista Billboard Hot 100, en la que alcanzó el puesto 16. No obstante, no hablamos de un Beggin tan popular, como el que interpretan hoy los Måneskin.

Las décadas siguieron pasando y muchos grupos y cantantes siguieron interpretando, haciendo suya, una canción que tenía algo, pero que no todos podían sacarle el máximo rendimiento. Eso sí, en 2007, el dúo Madcon le volvió a dar un giro a la canción para acercarla a un nuevo público, que entroncara con las melodías del siglo XXI. Los noruegos le incorporaron sonidos diferentes, un toque de rap y soul, que le sentaron muy bien al tema. La versión apareció en So Dark the Con of Man y, aunque fue muy bien recibida, tampoco hablamos de una canción que alcance la repercusión que sí ha conseguido darle Damiano David en 2021.

Diez años después, sí, en 2017, fueron los propios miembros de Måneskin los que se lanzaron a cantar Beggin, pero, una vez más, la canción no terminaba de despuntar.

El año señalado para que Beggin se convirtiera en una canción viral ha sido este 2021, ahora sí, impulsados por el éxito que alcanzó la banda italiana, después de ganar Eurovisión. El rock y la estética glam eran los elementos que le hacían falta a la canción para convertirse en uno de esos temas que se pueden escuchar en bucle, una y otra vez. ¿Quién lo iba a decir en 1967?