La luchadora de MMA Cindy Dandois recibe una brutal agresión por parte de su expareja

Cindy Dandois, luchadora de la MMA, ha recibido una paliza por parte de su ex. A través de las redes sociales, la joven belga ha explicado que los hechos ocurrieron después de que ella decidiera romper con él.

La agresión tuvo lugar en las proximidades del domicilio de la deportista, que recibió varios golpes con un juego de llaves. Dandois ha sufrido una fractura de la nariz, siete puntos de sutura, y está recuperándose en el hospital.

La boxeadora, de 35 años, asegura que la principal causa ha sido un ataque de celos y que su expareja la amenazaba constantemente.

Por otro lado, declara que no las lesiones no han sido mas graves gracias a su estado físico. Pero que: "No me gusta pelear fuera del ring. No soy un luchadora callejera. Si no ves venir un ataque, es difícil evitarlo por completo. Me defendí, por supuesto, para evitar cosas peores", ha explicado y ha declarado que no presentará cargos.