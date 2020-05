Madrid y Barcelona podrían permanecer en la fase 0 el próximo 11 de mayo

La semana pasada el Gobierno presentó el plan de desescalada dividido en 4 fases para aliviar paulatinamente el confinamiento. Con una primera fase 0 de una semana, las Comunidades Autónomas deben presentar al Ejecutivo su propuesta para pasar a la fase 1, prevista para el próximo lunes 11 de mayo.

Esta fase permite, entre otras cosas, poder reunirse con familiares y amigos tanto en domicilios como en lugares públicos con un máximo de 10 personas y manteniendo las distancias de seguridad entre individuos.

La mayoría de las Comunidades Autónomas han pedido en sus propuestas pasar al siguiente nivel, pero hay dos grandes ciudades que están en el punto de mira de los epidemiólogos: Madrid y Barcelona.

Las dos ciudades más pobladas de España son también las que acumulan un número más elevado de contagios y de fallecidos, por lo que podrían permanecer en la fase 0 el próximo 11 de mayo.

La propuesta de desconfinamiento de Cataluña, que no se basa en provincias si no en zonas sanitarias, incluirá diversas zonas. Seguramente las Terres de l'Ebre y otras de Lleida y Girona, pero no estarán ni Barcelona ni muchas poblaciones del área metropolitana, que no cumplen las condiciones para pasar de fase.

Por otro lado, a pesar de que Madrid es de las regiones más afectadas por la pandemia, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha defendido que "puede y debe" iniciar la fase 1 la próxima semana: "El confinamiento no mata el virus, simplemente garantiza que el sistema sanitario no colapse y ese 'matchball' lo hemos salvado", ha dicho.

El equipo de Sanidad del Gobierno, liderado por Salvador Illa, estudiará cada propuesta e intentará llegar a un consenso teniendo en cuenta la documentación aportada por cada Comunidad Autónoma, así como los estudios técnicos requeridos sobre la evolución epidemiológica y la capacidad sanitaria para atender a los contagiados.

En el caso de no llegar a un entendimiento, será el Ministerio de Sanidad el que tome la decisión, en última instancia, si una provincia o zona sanitaria puede pasar o no a la siguiente fase.