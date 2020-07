Manifestación del Orgullo 2020: Así se celebrará a través de la red por la pandemia del coronavirus

El coronavirus no va a impedir celebrar el Orgullo LGTBI, aunque este año la manifestación será virtual.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans y Bisexuales (FELGTB) y COGAM, Colectivo LGTB+ de Madrid, ha convocado la manifestación de este año el sábado 4 de julio, a las 19:00 horas.

En esta ocasión, las calles de Madrid no se llenarán de color, ya que se celebrará a través de la red, bajo el lema "Sororidad y feminismo para TRANSformar. ¡Mujeres lesbianas, trans y bisexuales en acción! ¡Por las más vulnerables!".

Según las entidades convocantes, este año "el Orgullo LGTBI es más necesario que nunca", ya que la crisis sanitaria, económica y social provocada por el Covid-19 ha agravado las discriminaciones que ya sufrían las personas LGTBI y ha dejado a las personas del colectivo más vulnerables en situaciones de extrema necesidad.

Por otro lado, la pancarta de cabecera de esta marcha virtual está encabezada por grandes activistas LTB, que forman parte del marco temático "2020, Mujeres LTB: Sororidad y Feminismo" para reivindicar que "no hay una única forma de ser mujer" y que el "el feminismo no segrega, ni entre mujeres, ni entre personas, que no cuestiona identidades y que, como no puede ser de otra manera, es defensor de los derechos humanos".