La advertencia de un médico que se encuentra en la 'zona cero' del Coronavirus en Italia

La alarma social que está generando el Coronavirus está preocupando a médicos y periodistas. Si el pasado lunes Lorenzo Mila arrasaba con un vídeo en el que aseguraba que se estaba exagerando sobre la peligrosidad del virus, ahora traemos el testimonio de un médico que se encuentra en la "zona cero" en Italia.

Pau Mateo es un médico y divulgador que trabaja en el hospital de Piacenza, una de las ciudad más afectadas de Italia, y ha querido publicar un vídeo para tranquilizar a la población sobre esta epidemia.

Mateo pide tranquilidad y asegura que los síntomas son similares a un simple catarro, exactamente “Entre medio gripe y medio catarro”.

Sobre los fallecidos, tanto en Italia como en el resto del mundo, el experto explica que son personas mayores o con patologías previas: "Personas con EPOC, personas que tienen un asma muy descontrolada, que tienen inmunodeficiencias...".

Y ante la gran preocupación de la gente, lo deja muy claro: "¿Eso significa que la mayoría de las personas vamos a fallecer? No". Y añade: "¿Qué es lo peor que puede pasar? Lo peor que podría pasar es que todos o muchos nos infectemos, como con la gripe, y que sea algo contra lo que todos los años nos tengamos que vacunar. Y ya está"

"Tranquilidad, no pasa nada. Es un catarro más. No estamos hablando de ébola, no estamos hablando de VIH. Con el ébola la gente muere, y si que es una putada esa enfermedad".

Por último, explica que si alguien tiene síntomas de catarro, que se quede en casa y use mascarilla. Además explica que es mejor toser cubriéndose con el codo y no con la mano y que es fundamental tener buena higiene de manos, no tocarse los ojos, la nariz o la boca con las manos si no se han lavado. En definitiva, "una higiene normal que tienen que tener todas las personas".