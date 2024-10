¿Qué le ha ocurrido a Mario Vaquerizo? Sus declaraciones y su diagnóstico en el hospital

Si ha habido un nombre que ha resonado en estos últimos días, sin duda ha sido el de Mario Vaquerizo. El vocalista de Nancys Rubias ha sorprendido con su caída en su último concierto en el Festival Hortelaria. Un traspiés que le ha llevado a su posterior ingreso en el Hospital Universitario de Cáceres. Pero, ¿cuál es el estado de salud actual del cantante? ¿Ha dado declaraciones al respecto? Te damos todos los detalles de la última hora de Mario Vaquerizo, a quien además podrás ver en Pasapalabra como invitado (grabado con anterioridad).

Mario Vaquerizo y su caída: así ocurrió todo

Todo ocurrió el pasado sábado 19 de octubre sobre el escenario del Festival Hortelaria. Tras terminar unos de sus últimos temas, el marido de Alaska se dispuso a bajarse de la plataforma giratoria sobre la que estaba cantando. Fue entonces cuando al cantante le falló el equilibrio y se resbaló cayendo del escenario. Un momento, del que las redes no han tardado en hacerse eco.

"Tengo una fractura de la vértebra 4 a la vértebra 6"

Tras pasar el domingo en el Hospital Universitario de Cáceres, el intérprete de Me encanta ha desvelado cuál es su estado de salud. En declaraciones a El Mundo, ha revelado cuál es su diagnóstico. Mientras salía en silla de ruedas con un collarín y gafas de sol acompañado de una sanitaria, el artista ha asegurado encontrarse "bien" y ha afirmado que los médicos le "han cuidado".

"Ha sido una caída muy tonta. Hay que tener mucho cuidado con las caídas. Tengo una fractura de la vértebra 4 y la vértebra 6 pero estoy en muy buenas manos", ha explicado. Todo ello, gracias al papel fundamental de los médicos que le han tratado de forma "fenomenal".

En declaraciones recogidas por varios periodistas, Vaquerizo ha dado más detalles acerca de cómo vivió aquella caída sobre el escenario. "Podía haber sido peor. Me podía haber matado o haber quedado paralítico, pero gracias a Dios estoy aquí. Creo que fue el cardado que llevaba lo que me salvó del golpe”.

“Me caí y cuando recuperé la conciencia ya estaba en el camerino. No me di cuenta de lo que tenía hasta el día siguiente, en el hospital. Me ha afectado la visión, he perdido un poquito, pero es lógico por el golpe”, ha contado.

Las palabras de Alaska tras enterarse de la caída de Mario Vaquerizo

Mientras sucedió este accidente, Alaska se encontraba en Venecia inmersa en sus proyectos profesionales, tal y como desvela La Vanguardia. En declaraciones a EuropaPress, la intérprete de A quién le importa, ha revelado que todavía tenía "el susto en el cuerpo". "He llegado anoche y le dan el alta hoy", ha confirmado.

La mujer de Mario Vaquerizo ya ha adelantado parte del estado de salud del cantante. "Saldrá con un collarín para poder saber un poco lo que os contamos. Se ha quedado en un susto grande", ha explicado. "No ha sido nada neurológico que haya que preocuparse ni nada pero seguramente hay algo que no sé si será de las vértebras o del cuello..." ha detallado. No obstante, esto no ha afectado en el estado emocional de Vaquerizo: "Él está animado, no ha perdido el humor".

Aunque eso sí, Alaska ha revelado que el líder de Nancys Rubias llegó a perder el conocimiento. "Como es un festival está todo muy controlado muy medicalizado (...) lo atendieron a pie de escenario pero al ver que no recobraba la conciencia inmediatamente lo llevaron". Ahora, el cantante guardará reposo en su casa de Madrid. "Ahora reposo, repetir pruebas y todas esas cosas" ha declarado la cantante en declaraciones recogidas por Vanitatis.