Luis Larrodera: presentador del 'Un, dos, tres', padre de dos hijas y cineasta

Luis Larrodera es uno de esos rostros de la televisión que siempre será recordado por su programa estrella. Y es que el presentador fue presentador del regreso de Un, dos, tres... En su versión a leer esta vez, que comenzó en 2003.

Pero además de la comunicación, su vida ha estado llena de otros proyectos, como el cine. De hecho, fichó por Santiago Segura para debutar en la gran pantalla a través de Torrente 3.

Larrodera se ha recorrido numerosas televisiones y radios a nivel nacional, siempre presente en concursos y en espacios de entretenimiento como presentador, pero también como invitado.

Por ejemplo, en Antena 3 lo has podido ver en programas como Tu cara me suena, Me resbala, Pasapalabra, Los viernes al show, Pánico en el plató... Además, cabe resaltar que su voz se ha utilizado como narraciones y voces en off, por lo que si no te suena su cara (que sería raro), conocerás su voz.

Su faceta de cineasta

Todos estos proyectos audiovisuales le llevó a iniciar su faceta de cineasta en 2018, cuando debutó en la dirección del cortometraje El padre, el cual está protagonizado por Mariano Venancio.

Luis Larrodera | Agencias

En 2023, además, estrenó su último proyecto, El peor oficio del mundo, del que, además de director, fue guionista y protagonista.

De hecho, por este papel Larrodera se llevó el premio a Mejor Actor de Cortometraje en el Festival de Cine de Alicante y en el Sol Internacional Film Festival de Torrevieja.

Una familia muy unida

Luis Larrodera utiliza su cuenta de Instagram para compartir con sus seguidores sus proyectos profesionales, pero también para mostrar su lado más personal.

Y es que, comenzando por el principio, cabe mencionar que Luis Larrodera nació en Zaragoza, y actualmente tiene 50 años. Siempre que puede presume de su querida ciudad, a la que se siente muy unido.

Por ello, es habitual ver cómo el presentador disfruta de su tiempo libre en familia. Además, muestra lo enamorado que está de su mujer, la modelo y actriz Laura de la Calle, quien es principalmente conocida por haber trabajado en el programa de humor Vaya semanita.

"Ella es el principio de muchas cosas: es la madre de mis dos hijas, es mi amiga, mi confidente, mi impulso y también mi toma de tierra. Ella es refugio, hogar y familia. Ella es un abrazo, un beso, una sonrisa y un te quiero. Pero sobre todo, ella es alguien a quien quiero, a quien admiro y a quien doy las gracias cada día por tenerla cerca", compartió sobre la modelo en Instagram.

La pareja tiene dos hijas en común, Marina y Jimena. De ellas comparte fechas especiales, como sus cumpleaños y sus comuniones, pero las mantiene al margen del foco mediático por su corta edad.