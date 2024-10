Quién es la Miss Patricia Yurena: su edad, su hija, su sexualidad y su vínculo con Donald Trump

Patricia Yurena Rodríguez tiene una de las historias más interesantes en lo que respectas al mundo de la belleza, la tinerfeña se dio a conocer cuando todavía no era mayor de edad, y se convirtió en toda una reina de los certámenes.

La modelo nació en 1990 en Granadilla de Abona, municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y a día de hoy, a sus 34 años ya tiene labrada una dilatada carrera como artista, modelo y actriz.

Ya desde adolescente luchó por convertirse en Miss, y poco a poco fue consiguiendo cada uno de sus objetivos. Ahora se posiciona como una gran artista, demostrando que es una mujer polifacética.

Miss España con 17 años

Con apenas 17 años, Patricia Yurena ganó Miss España 2008. Como se proclamó vencedora cinco días antes de cumplir los 18 años, se quedó sin poder representar a España en Miss Universo de dicho año.

Patricia Yurena en 2008 | GTRES

No obstante, tan solo cinco años después se proclamó como Miss España Universo 2013, y participó en Miss Universo en esa edición, quedando en segundo puesto.

Sin embargo, su participación en este último certamen se convirtió en una de las de mayor éxito de España, pues consiguió superar las posiciones de nuestras representantes de los anteriores diez años.

Pese a no quedar en primer lugar, su repercusión fue tan grande que atrajo el interés de grandes marcas de belleza y moda que hicieron que la tinerfeña comenzara una carrera de éxito.

Trump se fijó en ella

Una de las propuestas más impactantes que le llegaron fue de la mano de Donald Trump, el político se fijó en ella a través de su empresa Trump Models, y por primera vez excepcionalmente le daba la oportunidad a una modelo que no había ganado el certamen.

En ese momento Yurena se preparó físicamente y estudió inglés antes de mudarse a Nueva York y emprender esa nueva aventura. No obstante, acabó declinando la oferta. "No me arrepiento de rechazar la oferta de trabajo de Trump, no me gustan sus pensamientos machistas", explicó meses después en el programa Espejo Público.

La joven acabó apostando por el mundo de la interpretación. De hecho, se graduó en la Escuela de Arte de Madrid, pero después de un tiempo compaginando sus distintas facetas, acabó dedicándose a la pintura a partir de 2021.

Patricia Yurena ha dado un salto más y presenta su primera exposición en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo (MIAC), llamada Azul: el mar y la mujer en perspectiva.

Su sexualidad

Patricia Yurena se convirtió en una de las primeras modelos en manifestar públicamente que estaba saliendo con una persona de su mismo género.

Fue en 2014 cuando publicó una fotografía con su entonces pareja, la cantante y Dj Vanesa Klein, imagen que dio la vuelta al mundo y por la que recibió un gran apoyo. Aunque de su vida sentimental no se conocen muchos detalles, con la artista terminó su relación dos años después de hacer pública su relación.

La Dj Vanessa Klein y Patricia Yurena en 2015 | GTRES

Casi con 31 años dio la noticia de que iba a ser madre con su pareja del momento, del que no se conoce la identidad.

Así lo anunció en redes sociales: "Me siento bendecida, una nueva vida se agita en mi interior. Aunque he pasado unas semanas duras, de vómitos, mareos y malestar... no me puedo quejar porque papá nos ha estado cuidando a diario. Aquí está el fruto del amor. Te deseaba y ya estás a bordo, mi bebé".

Ahora disfruta de su pequeña Gara, de la que no revela su rostro, pero si comparte imágenes disfrutando de la maternidad. En ellas se puede ver a madre e hija en maravillosos paisajes y pasándoselo a lo grande.