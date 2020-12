Suspenden una carrera ciclista en Navas del Rey por las presuntas amenazas del alcalde de convocar a cazadores

Gran polémica en el mundo del ciclismo. Las autoridades y los organizadores de la carrera III MTB Ruta de las Dehesas, una prueba ciclista enmarcada en el 'Circuito 7 Estrellas', han tenido que suspender la prueba, prevista para este fin de semana, por no poder garantizar la seguridad de sus participantes debido a una disputa con el alcalde de la localidad de Navas del Rey (Madrid).

Según la organización, el alcalde Jaime Peral habría convocado a un grupo de cazadores armados en la zona donde iba a tener lugar la carrera para boicotear el evento.

"El riesgo para el desarrollo de la prueba y la seguridad de los propios participantes que supone la convocatoria a los cazadores armados por parte del Ayuntamiento de Navas del Rey en una zona por donde transcurre la prueba y de lo que hemos tenido conocimiento esta tarde-noche nos obligan en un ejercicio de responsabilidad a la cancelación", anunciaban a través de un comunicado de prensa.

"Este Ayuntamiento de Navas del Rey, por razones que no alcanzamos a entender, ha tratado de obstaculizar de cualquier modo la celebración de la prueba, a pesar, recordamos, de contar con todos los informes favorables de las administraciones intervinientes" proseguían confirmando que emprenderían acciones legales contra el Ayuntamiento por lo ocurrido.

Por su parte, el alcalde negaba las acusaciones. "Yo no le he dicho a ningún cazador que dispare a nadie. ¿Estamos tontos?" declaraba a un medio de comunicación, excusando su comportamiento y afirmando que "llevaba un mes diciéndoles que no podía permitir la celebración del evento por no contar con permisos".

Su versión es diferente a la de los organizadores, que afirman que el alcalde hizo declaraciones telefónicas en las que afirmaba que "por mis cojones no vais a pasar por mi pueblo, y para eso habrá cazadores como alguno de los corredores se le ocurra pasar".

La disputa llega en un año difícil para el ciclismo español. La pandemia ha provocado la cancelación de la gran parte de los eventos pequeños de este deporte, que ansiaba poder celebrar esta competición profesional en la que iban a participar más de 500 ciclistas tanto nacionales como internacionales.