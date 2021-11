The Weeknd estrena el videoclip de 'Die for you', su nuevo tema

The Weeknd estrena un vídeo de un tema muy conocido por todos. Se trata de la canción 'Die for you', un temazo del canadiense que ya cuenta con varios años. La presentación de este videoclip tiene algo especial, porque comparte estética y temática en con la serie 'Stranger Things'.

The Weeknd estrena nuevo videoclip, pero no lo hace de una canción actual, sino de una de 2016. El cantante canadiense sorprende, a propios y extraños, con Die for you, una canción de 2016.

Lo importante es que podemos decir que la espera ha valido la pena porque The Weeknd se ha marcado un videoclip ¡de película! (¿o es de serie?). Y es que el vídeo está inspirado en la famosa serie Stranger Things, pero también en la película de E.T. Por cierto, parece que no ha influido demasiado eso de que la canción tenga ya unos años, porque el vídeo acumula más de 11 millones de reproducciones.

¿Y qué nos cuenta el vídeo? Pues presenta a un chico con poderes, un armario, una chica muy especial y una persecución. Todo eso con un rollito estético que nos recuerda, y mucho, a Stranger Things.

El videoclip de Die for you esconde un homenaje a una de las canciones del tercer álbum de estudio del artista.