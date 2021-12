Adele prepara las maletas para conquistar Las Vegas

Te interesa Adele te invita a Londres para celebrar el lanzamiento de '30'

Adele se va para Las Vegas y es que la británica tiene enamorado al público de Estados Unidos. De hecho, su nuevo álbum, 30, ya se ha convertido en la producción más vendida del año por lo que parece una decisión bastante lógica que decida emprender este nuevo reto.

La cantante ya compartió una foto con el siguiente texto: “See you at Caesars in Vegas" (Nos vemos en el Caesars en Las Vegas, en español), donde se comunica que Adele tendrá su residencia en uno de los lugares más emblemáticos, como es de The Colosseum, ubicado en el Hotel Caesars Palace.

Eso sí, las actuaciones de Adele estarán muy contadas, ya que se trata de una estancia breve, titulada con el nombre de Weekends with Adele, que dará inicio el 21 de enero de 2022 y tendrá su cierre el 16 de abril del próximo año. Lo que ocurre es que la cantante se presentará solo los viernes y los sábados y los que quieran ir tendrán que ir sacando las entradas, porque tienen pinta de que volarán.