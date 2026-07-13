Benny Blanco habla sobre su nueva canción con Bb Trickz: "Me enamoré de su estilo"

Ha pasado poco más de un año desde que Benny Blanco lanzó junto a su ahora mujer, Selena Gómez, I Said I Loved You First… pero el productor estadounidense ya está listo para su próximo proyecto. Hermoso, su primer álbum en español, saldrá a la luz el próximo 14 de agosto, tal y como lo ha anunciado en sus redes sociales después de publicar el primer single, Joven y Salvaje, junto a la española Bb Trickz.

La colaboración entre el productor estadounidense y la rapera española ha pillado de sorpresa a sus fans. Sin embargo, en una entrevista para Primer Impacto, Benny Blanco ha confesado que lleva tiempo siguiendo a Bb Trickz. "Desde el primer momento que lanzó música me enamoré de su estilo. A mi no me importa si es el artista más importante del mundo o si es la primera canción que esa persona saca. Yo simplemente sigo la música que me mueve", ha explicado.

Pero esta no es la primera vez que vemos a Benny Blanco interactuar con la de Barcelona. El pasado mes de septiembre, el productor revolucionó Internet al publicar un TikTok junto a Selena Gómez con el audio de Super de Bb Trickz.

Otras colaboraciones de 'Hermoso'

Hermoso es el primer proyecto íntegramente en español de Benny Blanco, quien ha confesado que "en los últimos años, la única fuente real de inspiración que tengo es la música latina. Siento que el pop está un poco estancado".

El disco incluirá únicamente colaboraciones con artistas latinos. Además de trabajar con Bb Trickz, el productor ha confirmado los featurings de Mike Towers y Kali Uchis, a quien conoce desde que es adolescente. Algunos fans especulan que Selena Gómez también podría participar en el álbum.