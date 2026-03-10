Ed Sheeran crea una nueva canción junto a Benny Blanco durante la grabación de un podcast

Ed Sheeran y Benny Blanco se han unido en una colaboración inesperada mientras grababan el último capítulo del podcast Friends Keep Secrets , en el cual han tenido una charla junto a Lil Dicky Y Kristin.

El último proyecto en el que Benny Blanco se ha embarcado no ha sido como productor, como nos tenía acostumbrados, sino que actualmente se encuentra enfocado en el podcast Friends Keep Secrets, el cual realiza junto al rapero Lil Dicky y la actriz Kristin Batalucco.

En el segundo episodio, la invitada fue su mujer, Selena Gómez, pero ahora ha sido el turno de Ed Sheeran, con quien ha compartido un momento muy especial al final de la charla.

Junto al cantante de Azizam, el productor ha hecho gala de lo que mejor sabe hacer y ha compuesto una canción en directo que, la verdad, suena muy pero que muy bien.

La creación de este nuevo tema

"Así es como Ed y yo solíamos hacer cada canción", anuncia Benny Blanco al sentarse frente a su portátil. A continuación, los artistas empiezan a grabar la base de la canción con la guitarra de Ed Sheeran.

Para la elaboración de la letra, es Kristin quien aporta ideas sobre cuál debe ser la temática de cada parte de la canción, siendo uno de los temas esos "días de verano" en los que estás pensando en cómo de bien se siente disfrutar el tiempo con tus amigos.

Sobre la marcha, Ed Sheeran escribe la letra de la canción, repitiendo varias veces cada parte hasta que suena exactamente como quieren.

Según avanzan en este proceso de creación, Ed Sheeran además crea una estrofa que recuerda mucho a Thinking Out Loud: "And I think life works in mysterious ways".

Incluso al cantante se le ocurre que podría rapear para el tema, pero después lo descartan.

A pesar de que el cantante tiene que marcharse antes de que terminen de pulir la canción, podemos escuchar una canción que prácticamente podría convertirse en un éxito absoluto de llegar a ser publicada.