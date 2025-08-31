Bb Trickz pide perdón a Bad Gyal y Young Beef por sus polémicas: "He dicho muchas tonterías"

Bb Trickz es una rapera española de ascendencia canadiense. A sus 25 años, se ha posicionado como una de las jóvenes promesas de la música desde su debut en 2023. A día de hoy, cuenta con más de 3,4 millones de seguidores en TikTok, donde ahora ha compartido un vídeo con unas "disculpas públicas".

La cantante ha querido disculparse con sus seguidores y con varios artistas con los que ha tenido polémicas tras su aparición en el Riverland Fest de Arriondas, donde se enfrentó a la cantante española Métrika quitándole el micrófono.

"Por los acontecimientos en Riverland, he estado pensando y meditando", ha empezado diciendo Bb Trickz en su vídeo. "Quería dar un comunicado oficial. Quería disculparme por todas las cosas que he hecho de niñatadas y cosas inmaduras que he hecho durante mi carrera. He dicho muchas tonterías que nunca consideraba cómo afectarían en el mundo y en la gente real".

"Todo lo he hecho sin pensar mucho y pasándomelo bien", ha añadido. "Siento que así se ha interpretado que soy una niñata, y no siento que tenga que ver con quién soy yo de verdad de corazón y en quién me estoy convirtiendo, que es una versión nueva mía. Estoy creciendo y siento que soy BB Trickz 2.0. Siento que no vais a volver a verme ser controversial y diciendo tonterías sin pensármelo antes".

"Los hombres deberían ir a la guerra"

Las primeras disculpas de Bb Trickz llegan por un comentario que hizo en el que aseguraba que "los hombres deberían ir a la guerra". "Ese pensamiento no está bien para la gente de la próxima generación. Era una broma", explica.

Bad Gyal

Otra polémica de Bb Trickz está relacionada con la cantante catalana Bad Gyal, a quien criticó por su forma de bailar en una canción que nunca se publicó oficialmente. "Hablo de ti, Bad Gyal, te crees que sí, pero bailas mal", cantó en un vídeo.

Por este motivo, en 2024, Bad Gyal se enfrentó a Bb Trickz en una fiesta durante la Semana de la Moda de Nueva York. "Lo que dices en las canciones, me lo dices a la cara. ¿Te enteras o no? ¿No me lo vas a decir? ¡Eres una cagada, tía!", le dijo.

Ahora, la rapera también ha querido disculparse por aquellas palabras: "Las siguientes disculpas que quiero dar es a Bad Gyal. Yo no soy nadie para decirle si baila bien o mal, eso es para ella decidir y disfrutar con sus fans".

Young Beef

Bb Trickz también ha tenido problemas con el rapero español Young Beef por un verso de su canción Ah! de 2023: "Te follaste a Yung Beef, ahora tienes el sida", dice la letra, haciendo referencia a un rumor nunca confirmado.

Poco después, el cantante respondió a Bb Trickz con otra canción, titulada BB TRICKZ IS FOR KIDS (MINIBISH): "Bb trickz, lil' bitch, vo'a pegarle el sida a tu sis / Bb trickz, mini bitch, ay, por Dio', bájate de este bich / Soy el papi, tú una chapi, toma, bitch, la primera es gratis", dice el estribillo.

Dos años más tarde de aquello, la española se ha disculpado "por hablar de sus ETS". "Tampoco soy nadie para comentar la salud de uno. Ya que estamos hablando de Fernando [nombre real de Yung beef], mis disculpas por no presentarme al Infierno Festival", ha añadido.

Yeri Mua

A principios de julio, Bb Trickz colaboró en una canción de la mexicana Yeri Mua titulada Maldita, sobre la que también ha querido pedir perdón: "Esto es más reciente, pero me quería disculpar a Yeri Mua porque sacamos una canción juntas y no le hice nada de promo", ha comentado, pidiendo a sus fans que escuchen el tema.

Comentarios políticos

Por último, Bb Trickz ha querido disculparse por meterse en política: "También disculpas por no saber la diferencia entre derechas e izquierdas. No sé por qué hago tantos comentarios políticos, si yo en verdad no entiendo nada de política", zanja.