El festival Neox Rocks reúne lo mejor del indie nacional

Neox Rocks vuelve para celebrar su tercera edición. El festival regresa a la ciudad madrileña de Getafe con un concepto muy especial: un festival low cost con lo mejor del indie nacional del momento. Neox Rocks, que tendrá lugar los días 23 y 24 de septiembre, anuncia 21 confirmaciones lideradas por Izal, que dan el pistoletazo de salida a un festival que, con sólo tres ediciones, ya se ha convertido en todo un referente. Las entradas para este festival ya están disponibles en preventa en Misterentradas.com y se pondrán a la venta el martes 10 de mayo al precio de 25 euros hasta el 14 de junio en www.neoxrocks.com, www.misterentradas.com, www.entradas.com, Red Ticketmaster, www.atrapalo.com, www.entradascorreos.com y Red de Oficinas de Correos.

Desde que ganasen el sobrenombre de 'banda del año' en 2014, Izal, primer cabeza de cartel del Neox Rocks, ha seguido en lo más alto llenando el Palacio de los Deportes de Madrid y ocupando las listas de éxitos durante 25 semanas. Copacabana (2015), su tercer LP, entró directo al número dos de las listas de ventas y de su éxito darán buena cuenta en Getafe. Ocho nominaciones a los Premios de la Música Independiente el año pasado hacen de Neuman la nueva banda de culto del indie estatal. Su folk-rock con referencias a clásicos como Leonard Cohen y sus letras poéticas y autobiográficas le han servido a Nacho Vegas para labrarse una de las carreras más sólidas del panorama estatal.

En activo desde hace más de 20 años, La Habitación Roja presentarán en Neox Rocks 'Sagrado corazón', su nuevo álbum y del que ellos mismos aseguran que es “la perfección pop”. Los murcianos Second lanzaron 'Viaje iniciático', su octavo disco, en 2015 vía crowdfunding, alcanzando su meta en 24 horas.

'Gauama' es el último disco de WAS y en el que la banda se reinventa y combina elementos del folklore vasco con instrumentos centenarios, pop electrónico y house. Curtidos en las principales salas y festivales del país, Grises presentará 'Erlo', su cuarto álbum, en Neox Rocks contagiando de energía y bueno rollo a todos con su pop pegadizo y sus letras optimistas. Considerada una de las mejores bandas del nuevo milenio, Cycle conquistó las pistas de medio mundo con ‘Weak on the rocks’. Con su reciente ‘Dance all over’, regresan con ganas de hacernos bailar.

Los madrileños Miss Caffeina, que se convirtieron en imprescindibles del indie estatal gracias a su disco 'De polvo y flores', han vuelto a la carga con 'Detroit', su tercer LP y el más rockero hasta ahora. Varry Brava, que están trabajando actualmente en su próximo disco, se han hecho un hueco en la escena nacional con su descarada puesta en escena y un sonido que combina desde el pop más ochentero hasta la música disco. Seis álbumes y mucha carretera avalan la trayectoria de los zaragozanos Tachenko, que llegan con su sexto álbum, 'El Comportamiento Privado' tan poprock y brillante como siempre. Las guitarras, los cambios de intensidad y la prosa son los protagonistas de Modelo de Respuesta Polar, que acaban de editar su tercer disco y siguen firmes en su propuesta de convertirse en referentes del indie patrio.

Viva Suecia es una de las bandas revelación del 2016. Su álbum 'La Fuerza Mayor', ha entrado con paso firme en la lista de discos más vendidos, y agotan entradas en cada una de sus actuaciones. Full editó su segundo álbum, 'Tercera Guerra Mundial' el pasado marzo. Melodías pop rock y muchas guitarras son la marca de la casa de este cuarteto sevillano. Los madrileños. GreenClass navegan entre los sonidos de Small Faces, The Rolling Stones, o The Soundtrack Of Our Lives entre otros. Una oportunidad sin igual para una descarga de R'n'R.

Elenco de DJs

Elyella Djs destacan por crear una impactante arquitectura sónica construida con cimientos de electrónica, muros de pop y rock y, en el tejado, puro espectáculo que rompe con cualquier plano. Los Indiescabreados llegan para romper las pistas de baile. Sus sesiones van desde los psicodélicos sixties hasta el rock y electrónica más actuales pasando por su añorado britpop.

Dj residente y programador de Independance Club, en las pinchadas de Dani Less no faltan los mejores clásicos del indie, britpop y el rock. Dark Dj comenzó su carrera en la escena más underground bilbaína y sus influencias van desde el sonido Manchester hasta el postpunk y el triphop. Con el indie como referencia, cuando JotaPop se hace con los platos, las noches son tan eclécticas como divertidas. Djs de uno de los club más importante de Madrid, Ochoymedio Djs harán bailar a todos con el mejor indie, rock, electro-pop, electro-rock y disco.