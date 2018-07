La ganadora de Eurovisión Conchita Wurst será telonera de Lady Gaga

Conchita Wurst sorprendió con su actuación y su look barbudo en Eurovisión y ahora parece que Lady Gaga se ha fijado en ella. La diva del pop ha contratado a la cantante austríaca para que sea su telonera en su gira "artRAVE: The ARTPOP Ball".

Así lo ha anunciado la propia Conchita Wurst, que ha escrito en su cuenta de Instagram: “OMG!!! Today officially signed a contract with @ladygaga that I will act as the opening act on the tour ‘artRAVE: The ARTPOP Ball’! I hope to be cool! I’m happy!". Este acuerdo supone una gran oportunidad para que Wurst aumente su éxito y consiga forjarse una carrera musical después de Eurovisión.

Aún se desconoce si esta colaboración se producirá durante toda la gira o solo en algunos conciertos. Así que habrá que esperar para saber si se podrá ver a Conchita Wurst intterpretando su Rise Like a Phoenix en el directo que Gaga ofrecerá el próximo 8 de noviembre en Barcelona.