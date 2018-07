La mujer barbuda arrasa en el Festival de Eurovisión

La austríaca Conchita Wurst , más conocida como la mujer barbuda, se llevó el triunfo en la edición de este año de Eurovisión. La representante de España, Ruth Lorenzo , quedó en décima posición con el tema Dancing in the rain.

Un año más el Festival de Eurovisión no ha dejado indiferente a nadie. En esta 59 edición celebrada en Copenhage se ha podido ver y escuchar de todo, empezando por la ganadora de este año. La polémica y llamativa Conchita Wurst, más conocida como la mujer barbuda, se convirtió en la ganadora con 290 puntos. Wurst conquistó Eurovisión con Rise Like a Phoenix, un tema pegadizo cantado con una buena voz y una estética provocadora: una llamativa barba que contrasta con su cuidado maquillaje y sus ajustados vestidos de noche. El artista que se esconde detrás de este personaje es Tom Neuwirth, un hombre de 25 años que se dio a conocer en un talent show austríaco.





Otras actuaciones que no pasaron desapercibidas fueron la de las gemelas atadas por el pelo o la provocativa coreografía de las representantes de Polonia. También hubieron algunos países que confundieron este certamen musical con un circo y llenaron el escenario de camas elásticas, ruedas de hámster, equilibristas o patinadoras.

España olvidó el mal trago del año pasado en Suecia, cuando El sueño de Morfeo acabó en penúltima posición. Ruth Lorenzo cantó su Dancing in the Rain con el pelo húmedo y simulando una lluvia virtual y finalmente logró situarse en el décimo puesto, el mismo que obtuvo Pastora Soler en 2012.

Otro de los momentos más comentados de la noche fue el de la votación de España. La encargada de transmitir los votos de nuestro país, Carolina Casado, no acertó con el inglés y convirtió los "eight points" en "oit points". Las redes sociales no tardaron en hablar de este error, comparando el inglés de la presentadora con el de Ana Botella y su "relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor".