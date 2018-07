Justin Bieber cancela su concierto de Bilbao junto a Carly Rae Jepsen y Cody Simpson

Believe de Justin Bieber / europafm.com

Debido a problemas logísticos que hacen imposible llevar a cabo el concierto de Justin Bieber en Bilbao, previsto para el 14 de marzo en el BEC-Bizkaia Arena, la promotora se ve obligada a cancelar el show. No existe recinto alternativo donde poder realizar el concierto en Bilbao, por lo que se está trabajando para intentar reubicar el show en otra ciudad, manteniendo la misma fecha.

En caso de poder reubicar el concierto, en ningún caso las entradas de Bilbao serían válidas. El importe de las entradas adquiridas para Bilbao se puede recuperar desde hoy y hasta el 28 de marzo en los mismos puntos de venta donde fueron adquiridas. Las circunstancias hacen inviable seguir adelante con el concierto tal y como estaba previsto.

Se mantiene la fecha de Barcelona para el sábado 16 de marzo en el Palau Sant Jordi. Recuerda también que todavía estás a tiempo de adquirir las últimas entradas para el concierto de Barcelona. Los precios son de 60, 78 y 84 euros para las entradas de grada, 72 euros para las entradas de pista y 84 euros para las entradas de Pista Premium (gastos de distribución no incluidos).

IMPORTANTE: Las localidades de PISTA no serán válidas para menores de 14 años. En caso de menores de 14 años que deseen acceder al concierto con entrada de pista, se les permitirá el acceso siempre y cuando vayan acompañados de un progenitor o tutor legal. No se permitirá el acceso al recinto si el poseedor de la entrada de pista no acredita, mediante DNI, haber cumplido los 14 años o estar acompañado de un progenitor o tutor legal.