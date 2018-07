Justin Bieber visitará Madrid y Barcelona en su Believe Tour 2013

Europa FM te trajo la primera visita de Justin Bieber a España en My World Tour en abril de 2011. Dos años más tarde Europa FM vuelve a ser emisora oficial y Euroclub el programa oficial que recomienda las únicas fechas en España para presentar su nuevo disco Believe .

¡La Bieber Fever arrasa de nuevo en todo el mundo! Corrían rumores desde hacía ya algunas semanas y por fin se confirma la noticia, Justin Bieber vuelve a España. 2013 es el año de su regreso, tras el rotundo éxito de su gira de 2011 en la que agotó todas las entradas. Esta vez, Madrid y Barcelona son las ciudades escogidas, después de conocer que el concierto de Bilbao se suspendía por problemas logísticos. El jueves 14 de marzo Justin Bieber actuará en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y el 16 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Las entradas para Madrid se pueden adquirir a partir del martes 19 de febrero a las 10h en www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es, también en Fnac, Carrefour y demás puntos de venta de la red TicketMaster, también por teléfono en el 902 15 00 25. El precio de las entradas será de 60, 70 y 75 euros para las entradas de grada, 65 euros para las entradas de pista y 75 euros para las entradas de pista premium (gastos de distribución no incluidos).

Todos aquellos fans que quieran asistir al concierto de Madrid el 14 de Marzo y que tuvieran entradas para el concierto de Bilbao tendrán acceso a la preventa exclusiva a partir de las 9h del lunes 18 de febrero y hasta las 9h del martes 19, disponible a través de www.doctormusic.com y www.ticketmaster.es. Para poder acceder a la compra online de las nuevas entradas, debes introducir el código identificador de sus tickets de Bilbao; se trata de la referencia impresa en las entradas, o el número de referencia que encontrarás en el mail de confirmación de compra online. En la web de acceso a la preventa encontrarás todos los detalles para realizar el proceso con éxito. IMPORTANTE: La preventa solo se puede realizar on-line; el resto de puntos de venta no dispondrán de entradas hasta el martes 19, cuando se inicie la venta al público general.

Carly Rae Jepsen acompañará a Justin Bieber en sus conciertos de 2013. Por su parte, Xuso Jones se añadirá al concierto de Madrid mientras que Cody Simpson lo hará en Barcelona. Si ver a Justin Bieber solo ya era uno de los conciertos del año para el público más joven, ahora es el concierto más esperado, sin ninguna duda. Por primera vez juntas en nuestro país, las tres estrellas del pop internacional más deseadas.

AVISO IMPORTANTE BARCELONA:

• Los menores de 14 años deberán ir acompañados por un mayor de edad. A partir de 14 años de edad podrán acceder solos al recinto.

• Las personas que no puedan acreditar mediante DNI haber cumplido los 14 años NO podrán entrar al recinto si no van acompañadas por un mayor de edad.

AVISO IMPORTANTE MADRID:

• Los menores de 16 años deberán ir acompañados por un progenitor, tutor o adulto responsable.

• Las personas que no puedan acreditar mediante DNI haber cumplido los 16 años NO podrán entrar al recinto si no es acompañadas por progenitor, tutor o adulto responsable. Asimismo, en relación a las entradas de general pista (sin asiento):

• Los poseedores de entrada general sin asiento deberán poder acreditar ser mayores de 14 años para poder acceder a la pista.

• Los poseedores de entrada general sin asiento menores de 14 años NO podrán acceder a pista a menos que vayan acompañados de un progenitor, tutor o adulto responsable que también tenga entrada general sin asiento.

SI COMPRAS 2 O MÁS ENTRADAS PARA VER A JUSTIN BIEBER EN MADRID, EUROPA FM TE REGALA OTRA ENTRADA MÁS