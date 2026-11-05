Pitbull pone a bailar sus grandes éxitos a un Palau Sant Jordi lleno de calvas postizas

Pitbull está en España con I'm Back!

Después de 14 años sin dar un concierto en nuestro país, Mr. Worldwide regresó este miércoles 4 de noviembre a Barcelona para poner patas arriba el Palau Sant Jordi, que se llenó de calvas postizas dispuestas a darlo todo en una noche de grandes éxitos y con Europa FM como radio oficial de la cita.

El espíritu de los 2000 se apoderó del recinto, que fue testigo de que hay cosas (y canciones) que no pasan de moda. La música evoluciona pero los hits permanecen.

La entrega de unos y otros fue máxima. Pitbull derrochó energía sobre el escenario, con su banda y un cuerpo de baile que parecía de cabaret, y el público lo bailó todo. Muchos, incluso, vestidos de Pitbull, con peluca postiza, sus características gafas de sol, camisa blanca y hasta bigote pintado.

Don't Stop the Party fue la encargada de abrir el concierto y también sirvió como declaración de intenciones. "Que no pare la fiesta", dice la letra del tema al que siguieron Hey Baby (Drop It to the Floor), Hotel Room Service e International Love.

El concierto fue un viaje en el tiempo, con canciones en su mayoría de 2004 a 2015 y en las que Pitbull fue del inglés al español y del español al inglés sin despeinarse.

En una noche de grandes éxitos, el de Miami repasó sus colaboraciones más famosas como On the Floor, con Jennifer Lopez; I Like It, con Enrique Iglesias; y Danza kuduro, con Don Omar.

El cierre llegó con un repaso de sus colaboraciones con Lil Jon —JUMPIN, Work it out, Damm I Love Miami y Timber— y sus infalibles Fireball y Give Me Everything.

Barcelona se entregó al baile con este hitazo, que puso el broche de oro al primero de los dos conciertos de Mr. Worldwide en España. Este jueves 5 de noviembre aterriza en el Movistar Arena de Madrid con Europa FM como radio oficial de la cita.