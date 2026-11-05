Eva Soriano se enfada con el comentario de unos señores sobre el concierto de Pitbull: "Perread y pasadlo bien"

Eva Soriano está ilusionada y también muy enfadada.

La presentadora de Cuerpos especiales está muy arriba con el concierto Pitbull en el Movistar Arena de Madrid y le cabrea lo que algunos señores dicen de Mr. Worldwide.

"Ayer viniendo para el curro oí a unos señores que decían que Pitbull se ha convertido en un ejemplo entre las mujeres de la Generación Z (...) y empezaron a reírse con cierto tonillo", ha contado al hilo del plan que tiene con el resto de mujeres del programa.

Eva se enfadó y se enfada porque tiene la sensación de que "siempre que algo le gusta a las chavalas parece un género menor". "Son cosas de tías, no es algo global", se ha quejado.

La cuestión es que cuando un tío dice que algo está bien es una opinión transversal, válida para todos, pero si lo dice una chica es cosa de tías, una opinión de nicho.

"Nosotras hemos cogido a Pitbull que era un ejemplo de letras que nos sexualizaban y lo hemos sexualizado. Nos hemos vuelto calvas por él"

"Las mujeres llevamos manteniendo la industria de la música desde tiempos inmemoriales", le ha dicho a Nacho García. "Somos un referente cultural".

Para Eva Soriano, las chicas jóvenes son las causantes de que haya cine, de conciertos petados de peña... "Las tías sentimos fuerte el fan", ha insistido la presentadora, que ha expuesto el caso concreto del cantante.

"Nosotras hemos cogido a Pitbull que era un ejemplo de letras que nos sexualizaban y lo hemos sexualizado. Nos hemos vuelto calvas por él, hemos ido a la chorrada" ha seguido. "Hemos abrazado el meme y lo hemos hecho algo muy chachi".

Las mujeres se han lazado al disfrute y ahora le toca a ellos. "Chicos, perread, pasadlo bien", ha dicho a los hombres llamándolos a inhibirse. "Las cosas de chicas son las mejores cosas de las sociedad", ha dicho para cerrar la sección con una conclusión: "Dejemos de decir que las cosas de chavalas son solo para chavalas y empecemos a decir que las chavalas son las que crean tendencia".