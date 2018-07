La sala Bataclan abre de nuevo con Sting un año después de los atentados de París

La noche del 13 de noviembre de 2015 fue una de las más trágicas en la ciudad de París, murieron 130 personas, 90 de ellas en la sala de conciertos Bataclan, después de varios atentados yihadistas. Durante este año, la sala de espectáculos ha permanecido cerrada.

Asimismo, después de reformar el local, pero conservando la estética original, los directores deseaban volver a abrir con un concierto especial. Tras varios negociaciones fallidas con diferentes artistas franceses e internacionales, finalmente Sting aceptó inaugurar de nuevo la sala.

Anoche, un año después de los atentados, Bataclan abrió sus puertas con el concierto del cantante de The Police y ante 1.500 personas. Los asistentes, entre los que había varios que habían estado el día de los atentados o familiares, tuvieron que pasar hasta cuatro controles de seguridad. La policía, armada con metralletas, implantó un perímetro en el que no podían circular coches ni tampoco personas que no tuviesen la entrada del concierto. También instalaron 14 cámaras de vigilancia dentro y fuera y, en un café cercano a Bataclan, había un servicio de atención psicológica para aquellos supervivientes y familiares de las víctimas que lo necesitaran.

Sting, que llegó casi tres horas antes para ensayar, actuó durante poco más de una hora y decidió donar sus honorarios a dos asociaciones de ayuda a las víctimas. El concierto, precedido de un minuto de silencio, se emitirá en diferido por la televisión pública francesa.