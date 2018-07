Ed Sheeran anuncia conciertos en Madrid y Barcelona para presentar 'Divide'

Ed Sheeran nos ha alegrado la semana con un notición: ¡Dos conciertos en España! Madrid y Barcelona han sido las ciudades escogidas donde el británico presentará en directo las canciones de su nuevo álbum ÷ (pronunciado 'Divide'), del que ya hemos podido escuchar los temazos Shape Of You y Castle In The Hill.

Será en el mes de abril, concretamente el día 8 en el Wizink Center de Madrid y el día 9 el Palau Sant Jordi de Barcelona. Las entradas se pondrán a la venta el próximo jueves 2 de febrero a partir de las 11 de la mañana en Livenation.es y puntos de venta oficiales.

Divide se pondrá a la venta el 3 de marzo y será el tercer álbum de estudio de estudio tras los exitosos '+' y 'x'. El pasado día de Reyes Ed Sheeran lanzó dos singles a la vez, Shape Of You y Castle In The Hill, consiguiendo situarlos en el primer y segundo puesto de la lista de ventas en el Reino Unido, y los ha mantenido durante dos semanas consecutivas. Pero eso no es todo, el compositor británico también consiguió situar en el número 1 de Billboard siendo el primer artista que ha conseguido situar dos canciones a la vez en el Top 10 de la famosa lista estadounidense.

¡Así que con este inicio, estamos seguros que Divide va a ser otro gran éxito para Ed!