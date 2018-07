Adele rompe a llorar sobre el escenario cuando ve a su hijo viéndola en concierto por primera vez

Su hijo Angelo acudía a ver a su madre por primera vez en directo y la artista no pudo evitar que se le cayeran las lágrimas ante tal momentazo. En mitad de Someone like you Adele le dedicó unas bonitas palabras "Te quiero tanto, cacahuete!" y a continuación rompió a llorar dejando que el público cantase el estribillo de la canción. ¡Adorable!

for all the adele fandom people who are retweeting me, she's crying a little bit 😭 pic.twitter.com/hCSzQin6Pv