La tajante respuesta de India Martínez a los que criticaron su beso a una bailarina en su concierto en Sevilla

"No me esperaba esto de ti", "hay que hacer lo que sea para que se hable en redes", "cuando escasea el talento..." o "me parece ridículo" son algunos de los desafortunados comentarios que India Martínez ha tenido que leer tras su último show en Sevilla, un evento de bachata al que la cantante acudió junto a los bailarines Daniel y Desiré, Campeones de España de Bachata 2010.

Un beso entre la cantante y la bailarina ha sido el gesto que ha desatado la polémica. La propia cantante compartía un vídeo del momento en sus redes sociales, sin esperar respuestas como la de una madre que se quejaba de que no era una actuación apta para menores.

"Hola India, ayer fui muy emocionada al concierto con mi hija Triana de 5 años a verte y le tuve que tapar los ojos en este momento. No fuimos a ver a dos adultos besarse. Tendrías que haber avisado antes de nada para que no fueran menores. Un beso guapa", escribía la usuaria.

Otro internauta incluso se aventuraba a comparar ese gesto con el beso de Luis Rubiales a la jugadora Jennifer Hermoso, algo que India Martínez ha lamentado profundamente.

Tajante y decidida a frenar la polémica, la artista cordobesa respondía a estos comentarios tachándolos de "homofobia" y aclarando que Desiré, la bailarina, participó en el videoclip de su tema 5 Sentíos. De este modo, justificaba que su beso no estaba fuera de lugar y que esa "triste comparación" con el caso Rubiales carecía de sentido.

Alguna usuaria se afanaba en señalar que "la diferencia es el consentimiento", mostrando su apoyo a a India Martínez.

"Lo que me faltaba por ver ya. A parte de los comentarios homófobos que me están llegando. ¿Cómo puede haber gente que haga esta triste comparación… ? Por favor. En lo único que se parece es que también me llamo Jenny, pero mi beso es con 5 Sentidos!", aclaraba Martínez, apesadumbrada por esta respuesta del público.

A pesar del descontento de algunos fans, otros han mostrado su apoyo a la artista y le han pedido que no entre al trapo de comentarios malintencionados.