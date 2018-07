Tom Jones actuará en España este verano

Con una carrera de 46 años que ha sabido manejar como pocos artistas, Tom Jones ha conseguido mantener a lo largo de ella su popularidad y prestigio como artista de directo, pero también ha sabido dar continuidad a su trayectoria discográfica durante estas cuatro décadas, consiguiendo a sus más de 70 años, las mejores críticas de su carrera por sus últimos discos, especialmente por Praise & Blame editado en 2011, con el que la crítica mundial fue unánime.

Con una potencia vocal única, Tom Jones ofrecerá en sus conciertos de Madrid y Marbella lo mejor de su repertorio de siempre, desde Delilah hasta It's not unusual, What's New Pussycat o I'll Never fall in love again. Mientras que el concierto de Madrid se celebrará el 1 de julio el el Palacio de Deportes, su concierto de Marbella tendrá lugar el 17 de agosto, dentro de la programación del Starlite Festival, donde ha sido confirmado junto a The Beach Boys.

En 2006 fue nombrado Caballero por su Majestad la Reina de Inglaterra, un honor que agradeció enormemente y que tuvo la oportunidad de volver a celebrar en 2012 cuando actuó en la conmemoración del Diamonds Jubilee de la Reina Isabel II en Buckingham Palace.

Tom Jones es, sin duda, una leyenda viva. Su show es incomparable a ningún otro y traspasa épocas, estilos de música, edades, géneros... Tom Jones siempre ha sido lo que de él se oye: sus canciones y el grandísimo poder de su voz. Hay que ver a Tom Jones en directo al menos una vez en la vida.